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14.02.2019 17:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владимирской области опровергли массовое отравление кадет

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Власти Владимирской области опровергли информацию о массовом отравлении детей в кадетском корпусе в городе Радужный.

Сообщения о том, что в кадетском корпусе произошло массовое пищевое отравление детей, появились 13 февраля. Затем была опубликована информация о признаках ротавирусной инфекции, которой якобы заразились 20 воспитанников.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Департамент здравоохранения администрации Владимирской области официально заявляет, что данная информация не нашла подтверждения. В учебном заведении проводились профилактические мероприятия в связи с сезонным увеличением числа заболевших ОРВИ и в целях недопущения распространения инфекции, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным властей, в кадетском корпусе произошел сезонный рост числа заболевших ОРВИ. Чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, в учебном заведении были назначены профилактические мероприятия. На время их проведения детей с 8 февраля отпустили по домам. Ожидается, что занятия в учреждении возобновятся 18 февраля.

По данным Роспотребнадзора, что за прошлую неделю в регионе было зарегистрировано 13389 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Среди заболевших - 8295 детей. Показатель заболеваемости превысил недельный эпидпорог на 32,3 процента. Во Владимире за неделю за медицинской помощью обратилось 5088 человек, среди них 3280 детей. Превышение эпидпорога составляет 44,7процента.

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