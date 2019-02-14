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14.02.2019 15:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Российская газета" отправила книги детям в Хабаровский край

Текст: Елена Демина
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Все помнят, что книга - вещь важная и полезная во всех отношениях (лучший подарок!). Однако далеко не все сегодня, особенно вдалеке от столицы, лишний раз готовы раскошелиться на новые издания - стоит дорого, да и до ближайшего книжного магазина не один десяток километров. Поэтому они посещают библиотеки. А если и там давно нет новых поступлений?

Помочь пополнить библиотечные фонды - вот цель акции, которая проходит с 11 по 17 февраля. Акция ежегодная, и с каждым разом все больше неравнодушных людей участвуют в ней: дарят книги региональным библиотекам, школам и детским садам. Организатором акции является "Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Объявлена III общероссийская акция "Дарите книги с любовью"

"Российская газета" в этот раз помогает Детской библиотеке-филиалу № 5 из поселка Березовского Хабаровского края. Она открылась 15 января 1986 года и уже в 1990-м получила почетное звание "Библиотека отличной работы". Изначально весь библиотечный фонд состоял из одного стеллажа и нескольких стопок книг. А сегодня библиотеку регулярно посещают ученики сельской школы, детской школы искусств, коррекционной школы-интерната и детских садов "Сережка" и "Теремок". Детям нужны новые и современные книги, они хотят читать, но не имеют такой возможности. За 30 с лишним лет существования библиотеки все, что имелось в ее фонде, давно прочитано юными посетителями.

14 февраля редакция "Российской газеты" отправила в библиотеку сказки для малышей, сборники для развития логического мышления с задачами, красочные энциклопедии о животных, романы, стихотворения и многие другие интересные издания.

Международный день книгодарения отмечают с 2012 года более чем 30 стран мира. В прошлом году сельские библиотеки получили 40 тысяч новых книг и юные читатели смогли познакомиться с интересными и "незачитанными" произведениями. В этом году крупнейшие российские издательства, книжные магазины и СМИ отправили книги в 55 библиотек из 28 регионов страны. В основном, детям.

Кстати

Поучаствовать в акции, кстати, может каждый - принести книги в пункты сбора (их более 1500 - в библиотеках, книжных магазинах и школах по всей стране). Москвичей ждут в главном пункте, в Российской государственной детской библиотеке.

Общество Соцсфера Социология Культура Литература Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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