"Российская газета" отправила книги детям в Хабаровский край

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Все помнят, что книга - вещь важная и полезная во всех отношениях (лучший подарок!). Однако далеко не все сегодня, особенно вдалеке от столицы, лишний раз готовы раскошелиться на новые издания - стоит дорого, да и до ближайшего книжного магазина не один десяток километров. Поэтому они посещают библиотеки. А если и там давно нет новых поступлений?

Помочь пополнить библиотечные фонды - вот цель акции, которая проходит с 11 по 17 февраля. Акция ежегодная, и с каждым разом все больше неравнодушных людей участвуют в ней: дарят книги региональным библиотекам, школам и детским садам. Организатором акции является "Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

"Российская газета" в этот раз помогает Детской библиотеке-филиалу № 5 из поселка Березовского Хабаровского края. Она открылась 15 января 1986 года и уже в 1990-м получила почетное звание "Библиотека отличной работы". Изначально весь библиотечный фонд состоял из одного стеллажа и нескольких стопок книг. А сегодня библиотеку регулярно посещают ученики сельской школы, детской школы искусств, коррекционной школы-интерната и детских садов "Сережка" и "Теремок". Детям нужны новые и современные книги, они хотят читать, но не имеют такой возможности. За 30 с лишним лет существования библиотеки все, что имелось в ее фонде, давно прочитано юными посетителями.

14 февраля редакция "Российской газеты" отправила в библиотеку сказки для малышей, сборники для развития логического мышления с задачами, красочные энциклопедии о животных, романы, стихотворения и многие другие интересные издания.

Международный день книгодарения отмечают с 2012 года более чем 30 стран мира. В прошлом году сельские библиотеки получили 40 тысяч новых книг и юные читатели смогли познакомиться с интересными и "незачитанными" произведениями. В этом году крупнейшие российские издательства, книжные магазины и СМИ отправили книги в 55 библиотек из 28 регионов страны. В основном, детям.

Кстати

Поучаствовать в акции, кстати, может каждый - принести книги в пункты сбора (их более 1500 - в библиотеках, книжных магазинах и школах по всей стране). Москвичей ждут в главном пункте, в Российской государственной детской библиотеке.