Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал регионы не вводить необоснованных ограничений при сборе валежника.

Он напомнил, что в прошлом году появился закон, "который исправил несправедливость, допущенную более десяти лет назад, когда принимался новый Лесной кодекс".

- Мы единогласно проголосовали за то, чтобы люди могли беспрепятственно, бесплатно и без дополнительных разрешений использовать по собственному усмотрению сухие упавшие стволы деревьев, - сказал депутат.

Призыв парламентария неслучаен. Комитет провел мониторинг регионального законодательства о валежнике, результаты которого оказались интересными. В некоторых субъектах страны федеральные нормы "украсили" собственными, достаточно жесткими правилами. На Дальнем Востоке, например, отличилась Бурятия, где решили определить места заготовки и сбора. На официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) разместили информацию. Так вот, простому человеку разобраться в ней невозможно. Указывается лесничество, участковое лесничество, урочище (если таковое имеется). А далее примерно так: "кв-301, выд-1-17".

Вот и пишут в соцсетях: "Там и не поймешь, что за кварталы, выделы. Вроде и дают ориентиры, но по ним не поймешь, где что".

Тем более что за сбор валежника вне этих "кв" и "выд" предусмотрены меры ответственности в соответствии со статьей КоАП РФ "Мелкое хищение" и даже со статьей 158 Уголовного кодекса "Кража", предполагающей сроки от двух до пяти лет лишения свободы. Правда, по словам пресс-службы РАЛХ, с начала 2019 года в Бурятии не составили ни одного протокола об административном правонарушении за сбор валежника в неустановленном месте.

Надо отдать должное минприроды республики - на выступление Николая Николаева оно отреагировало быстро. Когда верстался номер, стало известно, что подготовлен проект изменений в соответствующий республиканский закон и требования к сборщикам валежника заготавливать его строго в отведенных местах в нем не будет.

В Приморском крае, парламентарии которого, к слову, и инициировали в Госдуме принятие осеннего закона, выступают за дальнейшее снятие ограничений. Сейчас к валежнику не относятся порубочные остатки на лесозаготовках, соответственно, их сбор не разрешается. Краевые депутаты направили обращение к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации, где просят расширить толкование понятия "валежник".

Кстати, Народный Хурал Бурятии планирует поддержать просьбу коллег, как это уже сделали парламентарии Сахалинской области.

В отличие от других регионов Забайкальский край с ответами на головоломку "правила сбора валежника" не спешил. Но если поначалу такая тактика казалась даже выигрышной, то буквально вчера депутаты были вынуждены спешно принять соответствующий закон сразу в двух чтениях: к Забайкалью подкрался очередной пожароопасный сезон.

- В прошлом году был очень высокий травостой, сейчас погода стоит сухая, плюс ко всему - валежник. Если в марте снег не упадет, в пожароопасный период мы будем гореть, как "шведы под Полтавой". Разрешение на сбор валежника позволит обеспечивать санитарную очистку леса, пожарную безопасность и, конечно, нужды населения, которое не имеет материальной возможности для заготовки дров, - аргументировала острую потребность в краевом законе глава Кыринского района Любовь Сакияева.

Кстати, пока обсуждали региональный закон, профильное министерство Забайкальского края предложило было депутатам присмотреться к опыту соседней Бурятии - тому самому законодательному определению мест сбора валежника. Парламентарии отказались. По оценке одного из них, депутата Анатолия Вершинина, многие регионы уже наломали дров, дискредитировав сам принцип разрешения. В итоге решили исходить "из интересов людей и здравого смысла" и приняли закон без единого регионального ограничения.

Прямая речь

Валерий Постельник, председатель комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры:

- Излишних требований в нашем краевом законе о сборе валежника нет. Ни к кому за разрешением ходить не надо. Но депутаты Хабаровского края не поддержали обращение коллег из Приморья о признании валежником порубочных остатков. Деляны, на которых промышленники ведут заготовку леса, находятся далеко от населенных пунктов. Там работает крупногабаритная техника, поэтому "заходящие" за валежником граждане могут получить опасные травмы. Да и сбор порубочных остатков в этих местах они должны будут согласовать с арендатором. Это только усложнит жизнь людям.