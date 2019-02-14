В 2018 году АвтоВАЗ принес Renault 204 млн евро

Российский АвтоВАЗ принес в прошлом году акционерам французской компании Groupe Renault прибыль в размере 204 млн евро, что на 149 млн евро больше, чем в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, достигнутые результаты базируются на росте популярности моделей Lada на растущем российском авторынке и оптимизации затрат.

При этом в компании уточняют, что свою финансовую отчетность опубликуют позднее в соответствии с российским законодательством.

Отметим, что по итогам 2018 года АвтоВАЗ реализовал в России свыше 360 тысяч автомобилей Lada, за рубежом - свыше 38 тысяч автомобилей. В Казахстане Lada стала лидером авторынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.

Лидером продаж в России оказалась Vesta - около 108 тысяч автомобилей. Lada Granta разошлась тиражом в 106 тысяч единиц.

В этом году российский автогигант выведет на рынок универсал Granta Cross.