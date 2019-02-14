В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на людей

Сегодня полиции удалось задержать нижегородца, который, полагают правоохранители, причастен к серии нападений на людей.

Напомним, вечером 12 февраля неизвестный совершил сразу несколько налетов на торговые точки, аптеки и прохожих, все нападения произошли в районе улицы Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. Мужчина пытался раздобыть денег и угрожал ножом, кассиру одного из магазинов он порезал ладонь. К счастью обошлось без жертв.

Спустя два дня подозреваемого задержали. В ГУ МВД по Нижегородской области ситуацию пока официально не комментируют. Как сообщили источники "РГ", сегодня уже проводились очные ставки с пострадавшими, которым предлагалось опознать своего обидчика.

По одной из версий, на преступление его толкнуло отсутствие денег, якобы мужчина должен был срочно оплатить квартиру. Награбленное он в тот же вечер отдал хозяину съемного жилья в счет погашения долга.

Следственные действия с подозреваемым продолжаются.