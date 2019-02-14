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14.02.2019 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске, в результате которого погиб, как минимум, один человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч 1 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На месте ЧП работает следственная группа, ведется процедура опознания погибшей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как сообщил ТАСС представитель краевого СК Ольга Шаманская, под завалами могут находиться люди. По ее словам, дом рассчитан на 30 квартир и принадлежит одному собственнику. Сейчас ведется его поиск. На месте ЧП работают кинологи с собаками. В ведомстве добавили, что квартиры либо сдавались в аренду, либо были распроданы частично. В пресс-службе МЧС уточнили, что в здании проживали 20 человек. Из них 12 были эвакуированы. Сейчас они находятся в автобусе, в ближайшее время они будут доставлены в центр соцобслуживания, где расположен пункт временного размещения.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном здании по улице Кандагарская, 3. В результате хлопка произошло обрушение угловых квартир второго и третьего этажа. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины. Сейчас сотрудники МЧС также продолжают поиск выживших - на месте ЧП периодически объявляются минуты тишины, чтобы услышать крики о помощи.

По факту ЧП краевая прокуратура также проводит проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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