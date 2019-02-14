СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске, в результате которого погиб, как минимум, один человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч 1 ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). На месте ЧП работает следственная группа, ведется процедура опознания погибшей.

Как сообщил ТАСС представитель краевого СК Ольга Шаманская, под завалами могут находиться люди. По ее словам, дом рассчитан на 30 квартир и принадлежит одному собственнику. Сейчас ведется его поиск. На месте ЧП работают кинологи с собаками. В ведомстве добавили, что квартиры либо сдавались в аренду, либо были распроданы частично. В пресс-службе МЧС уточнили, что в здании проживали 20 человек. Из них 12 были эвакуированы. Сейчас они находятся в автобусе, в ближайшее время они будут доставлены в центр соцобслуживания, где расположен пункт временного размещения.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в 21.10 по местному времени в трехэтажном здании по улице Кандагарская, 3. В результате хлопка произошло обрушение угловых квартир второго и третьего этажа. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины. Сейчас сотрудники МЧС также продолжают поиск выживших - на месте ЧП периодически объявляются минуты тишины, чтобы услышать крики о помощи.

По факту ЧП краевая прокуратура также проводит проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.