В Кузбассе СК прекратил дело о гибели девочки в холодильнике

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела о гибели семилетней девочки в холодильнике в городе Белово Кемеровской области.

- Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили "РГ" в СУ СКР по Кемеровской области.

Смерть ребенка признали несчастным случаем. Во время игры школьница залезла в стоящий на улице старый холодильник и не смогла выбраться обратно.

Напомним, семилетняя девочка из города Белово Кемеровской области исчезла в конце мая 2018 года. На протяжении нескольких дней ребенка искали полиция, МЧС и волонтеры. Тело пропавшей без следов насилия нашли в холодильнике, стоящем на участке ее родителей. Тем не менее началось расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК об убийстве малолетнего. Следователи рассматривали все возможные версии случившегося, была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. В конце концов следствие пришло к выводу, что причиной гибели ребенка стала трагическая случайность.