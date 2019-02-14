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14.02.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело о гибели пяти человек от газа на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В следственном управлении СКР по Ставрополью возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в частном доме в селе Новомихайловском Красногвардейского района.

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По данным следствия, все пятеро отравились угарным газом и погибли на месте. Уголовное дело открыто по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Уголовное дело возбуждено в целях всестороннего установления обстоятельств отравления. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, 13 февраля в частном доме села Новомихайловского обнаружили тела пяти человек. Среди погибших девятилетний мальчик, остальные совершеннолетние. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газовой печки.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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