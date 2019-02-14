СК завел дело о гибели пяти человек от газа на Ставрополье

В следственном управлении СКР по Ставрополью возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в частном доме в селе Новомихайловском Красногвардейского района.

По данным следствия, все пятеро отравились угарным газом и погибли на месте. Уголовное дело открыто по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Уголовное дело возбуждено в целях всестороннего установления обстоятельств отравления. Уже проведен осмотр места происшествия, назначены ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, 13 февраля в частном доме села Новомихайловского обнаружили тела пяти человек. Среди погибших девятилетний мальчик, остальные совершеннолетние. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газовой печки.