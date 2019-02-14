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14.02.2019,  
14:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в 2019 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ России в 2019 году. Сейчас он находится на завершающей стадии государственных испытаний.

Фото: РИА Новости
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Об этом заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил во время посещения петербургского оборонного предприятия. И добавил, что в прошлом году успешно завершились испытания перспективного зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут". Именно он был основным сдерживающим фактором по этому проекту. Первые отечественные турбины, построенные в Рыбинске в рамках импортозамещения для фрегатов этого проекта уже готовы для отправки на "Северную верфь", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, по словам замминистра обороны, в нынешнем году ожидается передача и корвета проекта 20385 "Гремящий". Он должен выйти на заводские ходовые испытания в ближайшее время. Готовность корабля - 90 процентов.

Алексей Криворучко добавил, что в России будут делать упор на строительство кораблей с высокоточным оружием. Будет и в дальнейшем развиваться, строиться, модернизироваться стратегический ядерный флот.

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