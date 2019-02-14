Тридцать конкурсантов из разных городов Северо-Запада приглашены в финал конкурса управленцев "Лидеры России". 24 из них представляют Санкт-Петербург, двое - жители Вологодской области, по одному человеку - из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей.

В конкурсе "Лидеры России" раскрываются не только управленческие, но и, например, кулинарные таланты. Фото: Оргкомитет конкурса "Лидеры России"

По условиям этого года каждый финалист должен придумать и реализовать социально значимый проект "Сердце лидера".

Так, Николай Парфентьев вместе с коллегами организовал серию обучающих семинаров для пенсионеров. Суть занятий - объяснить людям азы финансовой грамотности, научить управлять своими сбережениями, показать, на какие ухищрения идут современные мошенники и как от них защититься. В обучающих занятиях успели принять участие десятки пожилых петербуржцев.

Похожий проект реализует и преподаватель Олег Федоров. Он организовал движение "Встреча поколений" - это курсы, где старшеклассники учат пенсионеров работать в виртуальных "личных кабинетах", пользоваться гаджетами для решения разных вопросов. Помимо виртуальной грамотности, считает финалист, такое движение сближает людей разных поколений.

В нынешнем году в условия оценочных заданий были внесены корректировки. Так, деловые игры, в которых оцениваются лидерские качества участников, основываются не на смоделированных обстоятельствах, а на вполне реальных проблемах. Сюжеты заданий касаются бизнеса, ситуаций, возникающих на уровнях государственного управления, социальных сложностей. Предложенные конкурсантами решения планируется использовать в дальнейшем для "расшивки" узких мест.

Стоит отметить, что почти сорок процентов конкурсантов Северо-Запада участвовали в этих состязаниях уже второй раз. Такая настойчивость, считают организаторы, весьма похвальна: ведь конкурс это не только социальный лифт для наиболее талантливых управленцев, он еще дает возможность найти единомышленников и сформировать команду.