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14.02.2019 13:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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В Петербурге завершился полуфинал конкурса "Лидеры России"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 33(7791)
Тридцать конкурсантов из разных городов Северо-Запада приглашены в финал конкурса управленцев "Лидеры России". 24 из них представляют Санкт-Петербург, двое - жители Вологодской области, по одному человеку - из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей.
В конкурсе "Лидеры России" раскрываются не только управленческие, но и, например, кулинарные таланты. Фото: Оргкомитет конкурса "Лидеры России" В конкурсе "Лидеры России" раскрываются не только управленческие, но и, например, кулинарные таланты. Фото: Оргкомитет конкурса "Лидеры России"
В конкурсе "Лидеры России" раскрываются не только управленческие, но и, например, кулинарные таланты. Фото: Оргкомитет конкурса "Лидеры России"

По условиям этого года каждый финалист должен придумать и реализовать социально значимый проект "Сердце лидера".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
В Минфине назвали регионы с самыми финансово грамотными жителями

Так, Николай Парфентьев вместе с коллегами организовал серию обучающих семинаров для пенсионеров. Суть занятий - объяснить людям азы финансовой грамотности, научить управлять своими сбережениями, показать, на какие ухищрения идут современные мошенники и как от них защититься. В обучающих занятиях успели принять участие десятки пожилых петербуржцев.

Похожий проект реализует и преподаватель Олег Федоров. Он организовал движение "Встреча поколений" - это курсы, где старшеклассники учат пенсионеров работать в виртуальных "личных кабинетах", пользоваться гаджетами для решения разных вопросов. Помимо виртуальной грамотности, считает финалист, такое движение сближает людей разных поколений.

В нынешнем году в условия оценочных заданий были внесены корректировки. Так, деловые игры, в которых оцениваются лидерские качества участников, основываются не на смоделированных обстоятельствах, а на вполне реальных проблемах. Сюжеты заданий касаются бизнеса, ситуаций, возникающих на уровнях государственного управления, социальных сложностей. Предложенные конкурсантами решения планируется использовать в дальнейшем для "расшивки" узких мест.

Стоит отметить, что почти сорок процентов конкурсантов Северо-Запада участвовали в этих состязаниях уже второй раз. Такая настойчивость, считают организаторы, весьма похвальна: ведь конкурс это не только социальный лифт для наиболее талантливых управленцев, он еще дает возможность найти единомышленников и сформировать команду.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Вологодская область СЗФО Архангельская область СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область
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