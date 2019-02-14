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14.02.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии больницу проверят после видео с лежащим у входа пациентом

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске обсуждается скандальное видео, на котором охрана выставляет пациента из больницы скорой медицинской помощи. Мужчина какое-то время лежит у лестницы на входе в больницу.

Как пояснил главный врач БСМП Алексей Хейфец, они знают этого человека без определенного места жительства. Он иногда приезжает к ним сам. Но в этот раз не было причин для госпитализации. Мужчину выпроводили, потому что он нецензурно выражался и мешал другим посетителям больницы.

Возбуждено дело о глумлении над пожилым пациентом психбольницы

Сейчас с этим случаем разбираются в больнице скорой медицинской помощи. Проведет проверку и министерство здравоохранения Карелии.

Тем временем в этой же больнице ведут служебную проверку другого инцидента, который прозошел буквально на днях. Из медицинского учреждения выставили поздно вечером 81-летнего блокадника, которого привезли на скорой помощи из города Суоярви с подозрением на воспаление легких.

Пациенту сделали анализы, которые показали, что у пожилого человека бронхит. Поэтому, по мнению врачей, в госпитализации он не нуждался, и его выпроводили за порог. Дочери пришлось звонить в полицию, которая вместе с охранником нашла престарелого отца.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Халатность врачей РГ-Видео
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