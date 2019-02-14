Четыре региона ЮФО подписали соглашение о проекте "Золотое кольцо Боспора"

На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы четырех регионов Южного федерального округа подписали соглашение о совместной реализации туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Маршрут включит в себя десять городов и поселков на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя. В туры от двух до семи дней туристы посетят около 30 памятников античности и современных объектов, связанных с историей Боспора.

Пять городов маршрута находятся на Крымском полуострове - это Севастополь (Херсонес Таврический), Симферополь (Неаполь Скифский), Керчь (Патникапей), Евпатория (Кекинитида) и Феодосия. Есть объект показа и в Ялте - это археологический комплекс "Крепость Харакс". Подписанный сегодня договор предусматривает партнерские отношения турфирм регионов и организацию единой сети туристских маршрутов, в том числе в рамках межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Также в перспективе заработает интернет-сайт проекта, где туристы смогут приобрести готовый тур по маршруту у туроператоров или сформировать собственный маршрут следования по "Кольцу Боспора". Они смогут получать данные об объектах туристского показа, отелях, ресторанах и кафе аутентичной региональной кухни и другую необходимую информацию.

Справка "РГ"

Боспорское царство возникло в V веке до нашей эры и состояло из 17 античных полисов. Сейчас на их месте стоят Геленджик - бывший Торик, Анапа - Горгиппия, Новороссийск - Бата, Тамань - Гермонасса и Керчь - столица Пантикапея. От Ростовской области в маршрут "Боспорского кольца" входит Азов, возникший на месте существования двух античных городов - Патарвы и Паниардиса и музей Танаис.