ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму членов "Хизб ут-Тахрир"

Крымское управление УФСБ опубликовало оперативное видео задержания в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма организатора и двух участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Обыски в домовладениях начались рано утром. Эффект внезапности был важен, чтобы подозреваемые не успели избавиться от важных для следствия улик. И судя по приобщенной к уголовному делу видеозаписи, оперативникам повезло: помимо мобильников, оргтехники и носителей информации изъят плакат со схемой управления так называемым всемирным халифатом, брошюра "Концепция хизб ут-Тахрир" и листовки офиса террористической организации в Йемене. Все эти вещдоки задокументированы и приобщены к уголовному делу.

УФСБ России по РК возбудило уголовное дело по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация и участие в деятельности террористической организации). Подозреваемые задержаны и доставлено в следственный изолятор Симферополя. В ближайшее время суд Симферополя определит им меру пресечения.