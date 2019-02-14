В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела

УФСБ России по Республике Крым возбудило уголовные дела в отношении трех крымчан, которые подозреваются в участии в запрещенной решением Верховного суда РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня с раннего утра в домовладениях подозреваемых - по местам их регистрации и проживания - проводятся активные следственные действия. Уточняется, что под подозрением оказались жители Красногвардейского района полуострова. Обыски проводятся в трех домах поселка Октябрьское.

Ранее на полуострове были разоблачены несколько ячеек "Хизб ут-Тахрир" в разных городах. Некоторые дела об экстремистской деятельности их участников еще расследуются, либо рассматриваются судами. А в декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове признал вину членов бахчисарайской структуры.

Справка "РГ"

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.