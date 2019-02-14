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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С орбиты - к морю

После возвращения с МКС космонавтов отправят в здравницы Кубани
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 33(7791)
Сергей Прокопьев стал первым покорителем Вселенной, который пройдет послеполетную реабилитацию в Сочи в соответствии с новой программой, ее разработали власти края и Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
В горах Красной Поляны Сергей Прокопьев снова почувствовал себя на высоте. Фото: Мария Спиридонова В горах Красной Поляны Сергей Прокопьев снова почувствовал себя на высоте. Фото: Мария Спиридонова
В горах Красной Поляны Сергей Прокопьев снова почувствовал себя на высоте. Фото: Мария Спиридонова

Участвовать в реализации проекта будут 20 ведущих здравниц Сочи, Анапы и Туапсинского района. В год Кубань примет на реабилитацию 40 космонавтов и членов их семей.

- До этого значительная часть подобных курсов проходила на европейских курортах. Но решили возродить традиции прошлых лет, когда после полетов на орбиту герои отдыхали именно в Сочи. К тому же сегодня инфраструктура, оснащение современным медицинским оборудованием, сервис и квалификация врачебного персонала санаторно-курортного комплекса Краснодарского края соответствуют самым высоким мировым стандартам, - говорит заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Кирилл Мавриди.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center
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Сергей Прокопьев вернулся на Землю в конце прошлого года, проведя на борту Международной космической станции (МКС) 197 суток и совершив два выхода в открытый космос. В качестве пробного места реабилитации был выбран сочинский оздоровительный комплекс "Дагомыс".

21-дневный курс, который проходит в оздоровительном комплексе "Дагомыс", начался с программ оздоровления и лечения. Как говорят медики, они мало чем отличаются от тех, которые предлагают здравницы гостям курорта. Среди них - общеукрепляющие и оздоровительные процедуры, легкие спортивные тренировки и плавание.

- После долгого нахождения в невесомости, постоянных стрессов и перегрузок в полете человеку нужно прийти в себя. Условно мы делим этот период на два этапа - первый проходит сразу после возвращения в нашем Звездном городке, а второй - уже в санатории, - рассказывает гендиректор Центра авиакосмической медицины и технологий Михаил Потапов. - Разумеется, к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. О состоянии организма буквально все знают работающие с космонавтом врач и физиотерапевт - благодаря их рекомендациям и подбираются процедуры. Но многое дают и просто климат субтропического курорта, а также нахождение в кругу семьи.

В Сочи планируется перенести и часть предполетной подготовки, в числе которой - курсы выживания экипажей на воде и в горах

А когда активная фаза оздоровления прошла, у Сергея Прокопьева появилось время и на посещение самых интересных мест города. Так, он уже побывал в Олимпийском парке, где с ветерком проехался по знаменитой гоночной трассе "Сочи Автодрома", где соревнуются пилоты "Формулы-1".

- Космические ощущения, - признался Сергей после заезда журналистам, среди которых находился и корреспондент "РГ". - Слышал о треке от других, видел из космоса, теперь вот сам прокатился по нему. Формульных скоростей, к сожалению, достичь не удалось, автомобиль-то гражданский. Зато смог детально изучить трассу.

Космонавты ОАЭ начали тренинг по выживанию в подмосковном лесу

Чуть позже уроженец Екатеринбурга посетил Аллею космонавтов в парке "Ривьера", которую Юрий Гагарин заложил буквально через месяц после своего полета. Как и его предшественники, Прокопьев посадил здесь именную магнолию.

А еще в Сочи космонавт успел побывать в местах, куда стремятся экстремалы, - на горнолыжных курортах Красной Поляны и в единственном в России парке приключений на высоте.

Тем временем

Как сообщили представители Центра подготовки, уже в этом году в олимпийскую столицу планируется перенести и часть предполетной подготовки членов будущих экспедиций на МКС. Среди них - курсы выживания экипажей на воде и в горах. По словам специалистов, географические особенности расположения курорта позволяют это делать чуть ли не круглый год: даже 10-градусная зимняя морская вода вряд ли станет помехой для тренировок.

Общество Космос Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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