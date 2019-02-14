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14.02.2019 18:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ле Пен и Асад посетят Ялтинский экономический форум

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Участниками V Ялтинского международного экономического форума станут лидер партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен и президент Сирии Башар Асад. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал сопредседатель фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров.

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- Почетными гостями пятого форума станут члены французской делегации, которую возглавит Марин Ле Пен, - сказал он. - А Сирийскую Арабскую Республику представит Башар Асад. Мы получили подтверждение о его визите.

Также Назаров уточнил, что на ЯМЭФ запланированы 54 сессии, посвященные более 30 отраслям экономики.

- Будут обсуждаться различные вопросы, но самое главное, что за пять лет воссоединения Крыма с Россией появилась новая мировая реальность, и мы обсудим это на форуме, - сказал Андрей Назаров.

Фото: iStock
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Всего в рамках форума пройдут 65 мероприятий. Ожидается более 3000 участников более чем из 100 стран мира.

На РИФ-2019 делегация Республики Крым представила экспозицию о достижениях региональной экономики за пять лет. Презентация ЯМЭФ прошла на стенде республики.

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