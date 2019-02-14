Ле Пен и Асад посетят Ялтинский экономический форум

Участниками V Ялтинского международного экономического форума станут лидер партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен и президент Сирии Башар Асад. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал сопредседатель фонда "ЯМЭФ" Андрей Назаров.

- Почетными гостями пятого форума станут члены французской делегации, которую возглавит Марин Ле Пен, - сказал он. - А Сирийскую Арабскую Республику представит Башар Асад. Мы получили подтверждение о его визите.

Также Назаров уточнил, что на ЯМЭФ запланированы 54 сессии, посвященные более 30 отраслям экономики.

- Будут обсуждаться различные вопросы, но самое главное, что за пять лет воссоединения Крыма с Россией появилась новая мировая реальность, и мы обсудим это на форуме, - сказал Андрей Назаров.

Всего в рамках форума пройдут 65 мероприятий. Ожидается более 3000 участников более чем из 100 стран мира.

На РИФ-2019 делегация Республики Крым представила экспозицию о достижениях региональной экономики за пять лет. Презентация ЯМЭФ прошла на стенде республики.