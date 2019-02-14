Путин отметил прогресс в вопросе создания конституционного комитета в Сирии

Конституционный комитет Сирии в ближайшее время может быть согласован. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита с участием лидеров России, Турции и Ирана, который прошел в Сочи в четверг.

Он заявил, что все это время шла активная работа с турецкими и иранскими партнерами. "Наши эксперты из военных ведомств и министерств иностранных дел продолжали активные консультации и с правительством Сирии, и с представителями оппозиции", - пояснил президент и отметил, что прогресс достигнут.

"Мне кажется, мы в ближайшее время сможем констатировать окончательный результат. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - констатировал Путин.