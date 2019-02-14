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14.02.2019 21:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин провел разминку с дзюдоистами

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

После трехстороннего саммита президент РФ Владимир Путин приехал в сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт". Здесь президента встретили известные спортсмены и чемпионы и обычные дети, которые приходят сюда на тренировки.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал, почему он не катается на сноуборде

Владимир Путин переоделся в кимоно, вышел на татами и провел 20-минутную спарринг-разминку с олимпийскими чемпионами по дзюдо: Натальей Кузютиной, Мансуром Исаевым, Бесланом Мудрановым, Нифантовым Иваном. Почти со всеми своими партнерами глава государства совершал успешные броски. Но один раз Кузютиной, бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 года удалось перевернуть президента. После чего Путин ее обнял и поцеловал в голову.

После тренировки члены сборной России по дзюдо сфотографировались на память с российским президентом

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