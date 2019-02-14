Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии

Лидеры России, Турции и Ирана выступили против планов, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.

По итогам трехстороннего саммита в четверг Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли совместное заявление. В этом документе президенты отметили "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", а также выразили приверженность целям и принципам устава ООН.

Из документа также следует, что они "отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом".

В совместном заявлении указано, что решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом к укреплению стабильности и безопасности в стране.