Стивен Сигал провел автограф-сессию на инвестфоруме в Сочи

Американский актер и режиссер Стивен Сигал провел автограф-сессию на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Мероприятие проходило на стенде Краснодарского края, где к голливудской телезвезде выстроилась целая очередь из желающих получить автограф. После этого Сигал прошелся по остальным залам выставочного комплекса форума, и любой желающий смог с ним сфотографироваться.

Ранее Сигал принял участие в панельной дискуссии форума.

Известно, что голливудский актер изучает возможности инвестиций в Краснодарский край. Несколько раз на публичных мероприятиях во время интервью он заявлял, что может открыть бизнес на Кубани.

В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время форума "Дело за малым" осенью 2018 года предложил Стивену Сигалу открыть на Кубани винодельню. Актер ответил, что его заинтересовала эта инициатива.

Сейчас на инвестиционном форуме в Сочи Сигал также в очередной раз заявил, что планирует развивать киноиндустрию в Краснодарском крае, если для этого будут соответствующие условия. Однако у людей, которые успели немного пообщаться с актером, его слова оставляли впечатление, что режиссер просто старается быть вежливым и не отвечать отказом на любые предложения. Это вовсе не означает, что он будет их реализовывать.

Тем не менее Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, он часто посещает РФ и неоднократно признавался в симпатии к нашей стране. В одном из интервью "РГ" актер сказал, что имеет русские корни.

- Мой отец из Владивостока, и в России я чувствую себя очень комфортно, - отметил звезда голливудских боевиков. - Мне нравится культура России, ее история и люди. Я плохо пока говорю по-русски, нужен репетитор, но зато я уже научился материться (смеется - прим.ред.). Еще могу сказать, что в России самый вкусный в мире борщ.