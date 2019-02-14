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14.02.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержаны трое участников запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

В Крыму задержаны организатор и участники запрещенной решением Верховного суда РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым.

В Ростове осуждены члены бахчисарайской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

Рано утром в трех частных домах поселка Октябрьское Красногвардейского района начались обыски при участии силовых спецподразделений ФСБ. И подозрения силовиков подтвердились: изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи. Например, в одном из домов на стене висел плакат со схемой управления так называемого "всемирного халифата", а также найдена брошюра под названием "Концепция хизб ут-Тахрир" на русском языке, листовки офиса террористической организаци в Йемене, газетная статья "Крым и халифат".

После обыска участников крымсчкой ячейки задержали и увезли в следственный изолятор Симферополя.

УФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело по частям 1, 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация и участие в деятельности террористической организации". Подозреваемые задержаны. Вскоре суд определит им меру пресечения.

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