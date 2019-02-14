Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы

Малыша, спасенного из под завалов взорвавшегося в Магнитогорске дома, выписали из больницы. "Маленький Ваня Фокин возвращается домой", - сообщил минздрав Челябинской области.

Напомним, из-за взрыва газа 31 декабря 2018 года обрушился подъезд многоэтажки. Младенец провел под завалами более 35 часов. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, переломы, нарушение функции почек, переохлаждение, обезвоживание…. Все эти недели он находился на лечении в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Во время перелета домой мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать его и в аэропорту", - рассказали в региональном минздраве.

Стационарного лечения малышу не требуется: он сразу поедет домой, где его будут навещать и патронировать врачи. Детская больница Магнитогорска составит индивидуальный план реабилитации для маленького пациента.