Росавтодор раскрыл секрет "суперасфальта"

В России тестируется новое дорожное покрытие, которое можно приспособить под местные климатические условия. Как пояснили в Росавтодоре, асфальт буквально проектируют, подбирая смесь с заданными техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок.

Важную роль играет выбор вяжущей основы, который как раз и придает асфальту долговечность. "Суперасфальт" включает в себя методы испытаний битума, основанные на оценке его реологических свойств. Важную роль здесь играет классификация по температурным диапазонам (PG), позволяющая определить верхнюю и нижнюю температурные границы, при которых битум в покрытии не разрушается. Классификация PG позволяет подобрать именно тот битум, который нужен для конкретного участка дороги.

Еще одна особенность системы - подбор состава смеси, исходя из местных материалов, а также использование при приготовлении асфальтобетона старого асфальтобетонного покрытия (ресайклинг). Применяемый в системе метод уплотнения при помощи гираторного компактора (вращательного уплотнителя) производит точную оценку транспортной нагрузки, которую выдержит минеральный состав асфальтобетона за расчетный период эксплуатации. Таким образом, можно принципиально оценить возможность создания покрытия из местных материалов, срок службы которых составит не менее десяти лет.