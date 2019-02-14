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14.02.2019 11:03
Рубрика: Экономика

Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с 8 марта

Текст: Марина Гусенко
Рабочая неделя, которая начнется в понедельник 18 февраля, будет короткой. Об этом напомнили в Роструде. Дело в том, что следующие за ней выходные дни будут праздничными.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на субботу. А предшествует ему пятница - сокращенный рабочий день. Люди, работающие пять дней в неделю по 8 часов в день, смогут уйти домой на час раньше.

Фото: iStock
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Несмотря на то, что праздничный день 23 февраля выпадает на субботу, отдыхать в честь него будем не три дня, а два. Дело в том, что по закону, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, дополнительный выходной переносится на другой день.

В этом году выходной с субботы, 23 февраля, перенесен не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая. Благодаря этому в честь Дня победы будем отдыхать четыре дня подряд - с 9 по 12 мая. В марте отдохнем три дня - с 8 по 10 марта. А на Первомай - пять дней - с 1 по 5 мая.

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках
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