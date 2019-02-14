Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России

Курс рубля по отношению к доллару и евро на Мосбирже упал после сообщения о новых санкциях, готовящихся сенатом США против России. К закрытию торгов в среду курс доллара стал выше на 63 копейки, евро - на 25,5 копейки. В итоге американская валюта стала стоить 66,52 рубля, европейская - 74,9.

Сенат США грозит новыми санкциями с прежней риторикой: якобы за вмешательство в американские выборы, "злонамеренное влияние" в Сирии и агрессию на Украине. Коснутся ограничения деятельности российских банков, проектов СПГ и киберсектора экономики РФ.