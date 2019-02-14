Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем

39-летний российский продюсер, юморист, поэт-песенник, сценарист Семен Слепаков попал в больницу.

Как сообщает РЕН ТВ, у артиста обнаружились проблемы с сердцем.

Отмечается, что недуг выявили у Слепакова давно, но обратился к медикам за лечением он только сейчас.

Также сообщается, что Слепакову потребовалось хирургическое вмешательство. Несколько дней он проведет в больнице.

Слепаков стал всенародно известен как участник популярной команды КВН "Сборная Пятигорска". Как продюсер и/или сценарист приложил руку к таким проектам, как "Наша Russia", "Универ", "Интерны", "Озабоченные, или Любовь зла".

Записал два юмористических музыкальных альбома - в 2005 и 2012-м году. Многие его песни, которые он активно продолжает писать, были исполнены в рамках Comedy Club и обрели большую популярность у россиян.

Прошлогодний авторский проект Слепакова - 12-серийный сериал "Домашний арест" - стал настоящим хитом и признан рядом критиков одним из ярчайших телесобытий 2018-го.