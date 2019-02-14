Все команды пятилетний лабрадор по кличке Грейс выполняет легко и быстро. Ведь она не просто питомец, а поисковая собака кинологического отдела Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

В феврале центр отмечает свое 25-летие. За годы службы кинологи "Лидера" и их четвероногие подопечные успели поучаствовать во многих спасательных операциях, включая поиски людей под завалами и разминирование полей.

Сербия, Южная Осетия, множество регионов России – на карте немало мест, где сотрудники кинологической службы МЧС оказали свою помощь.

Кинолог Александр Смирнов на службе в отделе не так давно. Больше пяти лет. Именно столько же его первой собаке Грейс - ее он взял из питомника в трехмесячном возрасте. Напарникам часто приходится бывать вместе в командировках, в том числе и незапланированных.

В январе их направили на спасательные работы в Магнитогорске, где в одном из жилых домов произошел сильный взрыв газа. Грейс – одна из тех поисковых собак, которые помогли определить точное местонахождение маленького Вани Фокина, чудом уцелевшего на морозе под обломками здания. За его судьбой до сих пор следит вся страна. Сегодня Ваню выписали из больницы.

"Во время разбора завала один из наших спасателей услышал что-то непонятное, вроде голоса человека, ребенка или котенка – было непонятно", - вспоминает Александр.

Вот тут-то и потребовался собачий нюх, чтобы подтвердить, что под завалами действительно есть кто-то живой.

"Один из спасателей "Центроспаса" с собакой пошел к этому месту и указал, где находится предполагаемый человек. Я был вторым номером и подтвердил именно это же место. После чего приступили к спасательной операции", - рассказывает Александр.

А начальник кинологического отдела подполковник Сергей Каракьян вспоминает другую серьезную командировку - поездку в Непал, где произошла серия мощных землетрясений весной 2015 года. Работу там осложняла не только тяжелая обстановка – кругом были одни руины, - но чудовищная жара и влажность – в мае в этой стране было уже 35-40 градусов тепла.

"Собаки изнывали от жары, но выхода не было, - говорит Сергей. – Приходилось смачивать их водой, надевать охлаждающие коврики. Собаки выдержали и в итоге показали себя очень хорошо. Мы с честью выполнили свой долг".

Тогда Сергей Александрович работал в паре со своим питомцем по кличке Вальта. Сейчас собака уже на почетной пенсии, а ее заменил щенок бельгийской овчарки Жозефина, или просто Фина. Очень подвижная, быстрая и невероятно контактная и ласковая. Она с большим удовольствием перелетала через барьер и выполняла все трюки и команды, которым ее успел обучить хозяин. Пока она еще "школьница", даже не "студентка", шутит Каракьян. Но у нее уже отличные задатки для того, чтобы стать замечательной поисковой собакой.

Считается, что главное в поисковой собаке – это ее нюх. От этого, конечно, никуда не деться. Нюх очень важен. Но, как говорят сами кинологи, главное в поисковой собаке – ее любовь к людям и дружелюбие. Эти качества пригождаются не только в поисковых работах, но и в канистерапии - лечении и реабилитации детей с помощью собак.

Кинологи центра "Лидер" прошли специальное обучение, чтобы освоить навыки этого метода. На занятиях, которые они проводят, дети общаются с четвероногими друзьями и благодаря этому начинают чувствовать себя лучше.

"Это, в принципе, как с лошадьми и дельфинами. Ребенок может погладить собачку, положить на нее ручку. И видно, как на глазах он раскрепощается", - улыбается Сергей Каракьян.