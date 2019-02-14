США планируют дать Китаю еще 60 дней для выхода на торговую сделку

Президент США Дональд Трамп планирует дать Китаю еще 60 дней для возможности выйти на сделку с Вашингтоном по торговым вопросам.

Ожидается, что в течение двух месяцев американские власти не станут поднимать тарифы на импорт китайской продукции, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Ранее американский лидер называл 1 марта в качестве крайнего срока для достижения соглашения. В противном случае он обещал применить рестрикции. Между тем журналисты утверждают, что Пекин настаивал на 90-дневной отсрочке.

В настоящее время США и КНР продолжают вести торговые переговоры, которые, несмотря на очевидную напряженность, продвигаются в правильном направлении. В Пекине сейчас находятся торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую сторону представляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Не исключено, что председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе примет у себя американских делегатов.

Накануне хозяин Белого дома заявил, что двусторонний диалог идет "очень хорошо". По словам американского лидера, Китай демонстрирует уважение к интересам США.

Дональд Трамп 1 января уже откладывал повышение тарифов на китайскую продукцию. США планировали увеличить ввозные пошлины с 10 до 25 процентов на общую сумму 200 миллиардов долларов США.

Президент Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин вскоре могут провести личную встречу. СМИ отмечают, что первые лица государств пообщаются в марте во Флориде в поместье американского президента в Мар-а-Лаго. Результаты торговых переговоров во многом будут зависеть от контактов на высшем уровне.