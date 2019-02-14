Новости

Хоккеисты из России и Беларуси поборются за медали на ЕЮОФ-2019 10:00
В Нижнем Тагиле загорелся детский дом 09:56
Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией 09:49
На Камчатке истребители ТОФ "уничтожили" нарушивший границу самолет 09:47
В Кузбассе СК прекратил дело о гибели девочки в холодильнике 09:41
США планируют дать Китаю еще 60 дней для выхода на торговую сделку 09:38
В Минске обсудят подготовку к заседанию Совета глав правительств СНГ 09:35
УАЗ сократит 600 человек 09:35
Семен Слепаков госпитализирован из-за проблем с сердцем 09:20
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина 09:15
В Калининграде отменили концерт Элджея 09:13
В Иране уточнили число жертв теракта против военных 09:10
В конгрессе США предложили "простить" оппозиции Венесуэлы долги перед РФ 08:56
Названа главная опасность алкоголя для женщин 08:54
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 08:52
Арестованный Павел Мамаев снова сыграет в футбол 08:50
На камчатском вулкане произошло пепловое извержение 08:19
В Крыму на трех сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" завели дела 07:55
В Южной Корее взрыв на заводе боеприпасов унес жизни трех человек 07:40
В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты 07:27
Полиция Приморья начала поиск адресатов писем о "минированиях" 07:20
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров 07:11
Глава Приморья начал искать способы освобождения белух и косаток 07:08
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России 07:05
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину 06:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 09:38
Рубрика: В мире

США планируют дать Китаю еще 60 дней для выхода на торговую сделку

Текст: Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп планирует дать Китаю еще 60 дней для возможности выйти на сделку с Вашингтоном по торговым вопросам.

Ожидается, что в течение двух месяцев американские власти не станут поднимать тарифы на импорт китайской продукции, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Ранее американский лидер называл 1 марта в качестве крайнего срока для достижения соглашения. В противном случае он обещал применить рестрикции. Между тем журналисты утверждают, что Пекин настаивал на 90-дневной отсрочке.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров

В настоящее время США и КНР продолжают вести торговые переговоры, которые, несмотря на очевидную напряженность, продвигаются в правильном направлении. В Пекине сейчас находятся торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую сторону представляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Не исключено, что председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе примет у себя американских делегатов.

Накануне хозяин Белого дома заявил, что двусторонний диалог идет "очень хорошо". По словам американского лидера, Китай демонстрирует уважение к интересам США.

Дональд Трамп 1 января уже откладывал повышение тарифов на китайскую продукцию. США планировали увеличить ввозные пошлины с 10 до 25 процентов на общую сумму 200 миллиардов долларов США.

Президент Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин вскоре могут провести личную встречу. СМИ отмечают, что первые лица государств пообщаются в марте во Флориде в поместье американского президента в Мар-а-Лаго. Результаты торговых переговоров во многом будут зависеть от контактов на высшем уровне.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией
Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии
Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина
Конгресс США не одобрил военную интервенцию в Венесуэлу