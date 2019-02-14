США предложили усложнить процедуру выхода из НАТО

Американские сенаторы предложили усложнить процедуру выхода страны из Североатлантического альянса (НАТО). Этому поспособствует билль о санкциях против России, который включает твердую поддержку военному блоку.

В документе содержится требование, согласно которому за выход Соединенных Штатов из НАТО должны проголосовать две трети сенаторов, передает РИА Новости. Также предлагается облегчить передачу вооружения странам альянса.

Ранее палата представителей Конгресса приняла решение запретить главе Белого дома тратить госсредства на оформление выхода США из альянса. За резолюцию проголосовали как республиканцы, так и демократы. Появление "Закона о НАТО" стало частью развернувшейся в Конгрессе кампании по оказанию давления на Белый дом. Между тем Трамп ранее лишь делал намеки на планы США покинуть трансатлантический блок.