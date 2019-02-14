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14.02.2019 12:45
Рубрика: Общество

В УПЦ назвали борьбой с инакомыслием инцидент в аэропорту "Борисполь"

Текст: Елена Новоселова

Представители УПЦ прокомментировали скандал в аэропорту "Борисполь", когда на родину не пустили украинского епископа Гедеона, наместника Десятинного монастыря Киева. По мнению архиепископа УПЦ Климента, это акт устрашения и борьбы с инакомыслием.

"Совершенно очевидно, что без суда и следствия владыку Гедеона не впустили в Украину и лишили гражданства Украины за то, что он открыто рассказал представителям США о ситуации в религиозных отношениях в Украине", - цитирует архиепископа РИА Новости.

Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

По словам владыки Климента, власти обвинили священника в том, что он "исповедует какие-то не такие идеологические принципы". В УПЦ уверены, что задержание епископа Гедеона было устроено открыто, потому что имело целью "устрашить всех остальных".

"Это своего рода реставрация "железного занавеса" и попытка возродить классические тоталитарные коммунистические методы борьбы с инакомыслием", - считает Климент.

До этого сообщалось, что епископа Гедеона не пустили на Украину после его выступления в конгрессе США, где он, в частности, говорил о нарушении прав верующих и дискриминации УПЦ на Украине. В аэропорту "Борисполь" у священника изъяли украинский паспорт. А пресс-секретарь главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян обвинил Гедеона в "антиукраинской пропаганде". Позднее сообщалось, что наместник Десятинного монастыря вылетел во Франкфурт.

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