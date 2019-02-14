Вадим Васильев покинул пост вице-президента "Монако"

"Монако" объявил об уходе со своего поста вице-президента клуба Вадима Васильева. Официальное сообщение опубликовано на сайте монегасков.

Этот сезон - один из худших для "Монако" за последние годы. После 24 туров команда идет на 18-м месте в таблице национального первенства. Клуб уже вылетел из еврокубков, Кубка страны и Кубка французской лиги.

По ходу сезона "Монако" дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место назначили Тьерри Анри. Но в конце января Анри покинул свой пост, уступив его Жардиму.

Напомним, что за монегасков выступает полузащитник российской сборной Александр Головин.