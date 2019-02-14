Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

УАЗ сократит 600 человек 09:35
Эксперты предрекли российским НПЗ проблемы со сбытом бензина 09:15
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 01:46
Видео: Блогеры проверили тормозной путь Audi на деревянных колесах 13.02.2019
14.02.2019 10:45
Рубрика: Видео

Видео: турок превратил старый Renault в гусеничный вездеход

Текст: Вадим Давыденко

Стереотипное представление россиян о Турции как о стране приморских курортов, солнца и сплошного оллинклюзива разбивает это видео, снятое в северо-восточной провинции Трабзон вблизи грузинской границы. Турция это еще и Понтийские горы, где по полгода лежит снег, а в остальные полгода дует резкий холодный ветер, и где вместо песчано-галечных пляжей на десятки километров вокруг лишь каменистые склоны и пастбища для скота.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Блогеры проверили тормозной путь Audi на деревянных колесах

Поэтому самый востребованный тут транспорт - вовсе не спорткары с форсированными движками, что разгоняются до 100 км/ч за несколько секунд, а внедорожники повышенной проходимости. Поэтому и кумиром тут является авторемонтник Гёкхан из Акчаабата, переоборудовавший старенький Renault Toros (модель выпускалась только для Турции) в гусеничный вездеход.

Он не стал заменять заводские колеса металлическими опорными катками, справедливо решив, что тяжелые гусеницы и без того нагрузят не предназначенный для такого веса двигатель. Конечно, это повысит износ самой резины и проушин с пальцами, но позволяет разгонять вездеход до 15 км/ч, а разве нужна большая скорость для того, чтобы прокатиться в соседний поселок за покупками?

По словам изобретателя, снежный слой в метр толщиной его старенький Toros - машина, кстати, 1977 года выпуска! - преодолевает без проблем, но вообще в их местах случаются заносы даже 1,5-2-метровой глубины. А вы говорите: Турция, пляжи...

Как поведут себя на зимней трассе "Жигули" с четырьмя двигателями
Блогеры нашли альтернативу зимним шипам
#видео #Renault #авто