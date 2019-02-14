Видео: турок превратил старый Renault в гусеничный вездеход

Стереотипное представление россиян о Турции как о стране приморских курортов, солнца и сплошного оллинклюзива разбивает это видео, снятое в северо-восточной провинции Трабзон вблизи грузинской границы. Турция это еще и Понтийские горы, где по полгода лежит снег, а в остальные полгода дует резкий холодный ветер, и где вместо песчано-галечных пляжей на десятки километров вокруг лишь каменистые склоны и пастбища для скота.

Поэтому самый востребованный тут транспорт - вовсе не спорткары с форсированными движками, что разгоняются до 100 км/ч за несколько секунд, а внедорожники повышенной проходимости. Поэтому и кумиром тут является авторемонтник Гёкхан из Акчаабата, переоборудовавший старенький Renault Toros (модель выпускалась только для Турции) в гусеничный вездеход.

Он не стал заменять заводские колеса металлическими опорными катками, справедливо решив, что тяжелые гусеницы и без того нагрузят не предназначенный для такого веса двигатель. Конечно, это повысит износ самой резины и проушин с пальцами, но позволяет разгонять вездеход до 15 км/ч, а разве нужна большая скорость для того, чтобы прокатиться в соседний поселок за покупками?

По словам изобретателя, снежный слой в метр толщиной его старенький Toros - машина, кстати, 1977 года выпуска! - преодолевает без проблем, но вообще в их местах случаются заносы даже 1,5-2-метровой глубины. А вы говорите: Турция, пляжи...