NASA не исключило использование российских "Союзов" для освоения Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о намерении создать инфраструктуру, связывающую Землю и Луну. NASA планирует привлечь к проекту различных партнеров и протестировать новые посадочные аппараты на Луне начиная с 2024 года. Отправить экипаж на поверхность спутника планируется в 2028 году.

Рассматриваются различные варианты, в том числе по использованию российских грузовых кораблей "Союз".

"Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", - цитирует ТАСС представитель американского космического агентства.

Отметим, что в январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что NASA просит "Роскосмос" разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну.

Кстати

В России также разрабатывается собственная лунная программа. В ней предусмотрена организация автоматических миссий к спутнику Земли, облеты Луны на пилотируемом корабле, а в перспективе - высадка космонавтов на Луну и создание лунной базы.