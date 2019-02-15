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15.02.2019 15:38
Рубрика: Общество
Проект: Наука

NASA не исключило использование российских "Союзов" для освоения Луны

Текст: Лариса Ионова
Фото: EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV Фото: EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV
Фото: EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило о намерении создать инфраструктуру, связывающую Землю и Луну. NASA планирует привлечь к проекту различных партнеров и протестировать новые посадочные аппараты на Луне начиная с 2024 года. Отправить экипаж на поверхность спутника планируется в 2028 году.

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
60 лет назад была запущена первая в мире космическая станция "Луна-1"

Рассматриваются различные варианты, в том числе по использованию российских грузовых кораблей "Союз".

"Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", - цитирует ТАСС представитель американского космического агентства.

Отметим, что в январе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что NASA просит "Роскосмос" разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну.

Кстати

В России также разрабатывается собственная лунная программа. В ней предусмотрена организация автоматических миссий к спутнику Земли, облеты Луны на пилотируемом корабле, а в перспективе - высадка космонавтов на Луну и создание лунной базы.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Юг России Освоение Луны
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