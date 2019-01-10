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10.01.2019 12:50
Рубрика: Общество

NASA попросило Роскосмос разработать "Союз" для полетов на Луну

Текст: Наталия Ячменникова
NASA просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

"Именно сегодня американцы настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союза" с американскими астронавтами, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему", - сообщил в интервью "России-24" генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Тему сотрудничества Роскосмоса и NASA сегодня не обсуждает разве что ленивый. Историю с отправленным, а затем отозванным приглашением посетить США в феврале 2019 года Дмитрий Рогозин в интервью РБК назвал "чудесной Санта-Барбарой", отметив, что в последние годы российская сторона стремилась сохранить партнерство хотя бы в космосе, потому что "разрушить его легко, а восстанавливать придется десятилетия".

Фото: Шамиль Жуматов/Reuters/POOL
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Напомним, "Роскосмос" опроверг утверждения о намерении госкорпорации выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway. Об этом заявил газете "Коммерсантъ" официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются", - отметил Устименко.

В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
США продолжат отправлять астронавтов к МКС на российских "Союзах"

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Роскосмос проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

Глава госкорпорации "Роскосмос" заявил, что NASA продолжит отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз". "Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными. Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - отметил Рогозин в интервью РБК.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Россия и США
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