NASA попросило Роскосмос разработать "Союз" для полетов на Луну

NASA просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну.

"Именно сегодня американцы настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союза" с американскими астронавтами, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему", - сообщил в интервью "России-24" генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Тему сотрудничества Роскосмоса и NASA сегодня не обсуждает разве что ленивый. Историю с отправленным, а затем отозванным приглашением посетить США в феврале 2019 года Дмитрий Рогозин в интервью РБК назвал "чудесной Санта-Барбарой", отметив, что в последние годы российская сторона стремилась сохранить партнерство хотя бы в космосе, потому что "разрушить его легко, а восстанавливать придется десятилетия".

Напомним, "Роскосмос" опроверг утверждения о намерении госкорпорации выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway. Об этом заявил газете "Коммерсантъ" официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в Роскосмосе пока не собираются", - отметил Устименко.

В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Роскосмос проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

Глава госкорпорации "Роскосмос" заявил, что NASA продолжит отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз". "Заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными. Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды", - отметил Рогозин в интервью РБК.