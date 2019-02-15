"Кинули и не выплатили". Хакеры рассказали, зачем взломали "ВКонтакте"

Группа хакеров, владеющих сообществом "Багоси", взяла на себя ответственность за взлом социальной сети "ВКонтакте", который произошел вечером в четверг, 14 февраля.

По их словам, администрация ресурса не выплатила им вознаграждение за уязвимости, найденные в программном коде сайта.

"Уязвимость использовалась та же, что и год назад, тогда сотрудники ВКонтакте кинули и не выплатили баунти, в итоге было решено её использовать, но не нанося вред пользователям. Тогда, после устранения уязвимости, было найдено множество обходов, но даже спасибо мы за них не получили. В итоге остался последний обход, который мы берегли целый год", - говорится в сообщении взломщиков.

Из-за взлома пользователи "ВКонтакте" начали получать в личных сообщениях ссылку, при нажатии на которую на их стене и в администрируемых ими сообществах появлялись аналогичные ссылки вместе с рандомным текстом.

Представители соцсети выступили с заявлением, что сообщества взломаны не были, а пароли их администраторов не скомпрометированы.