Лавров встретился с генеральным секретарем НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили состояние безопасности в Европе и отношения между Россией и Организацией североатлантического договора.

Лавров и Столтенберг также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане, говорится в сообщении МИД России.

Перед началом встречи со своим визави Лавров в шутливой форме попросил журналистов после протокольного фотографирования покинуть помещение: "Мы не собираемся танцевать, пожалуйста, теперь оставьте нас". Помимо министра с российской стороны в переговорах участвуют его заместители Сергей Рябков и Александр Грушко.

Накануне встречи с главой российского внешнеполитического ведомства генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией. "Важно встречаться и обсуждать сложные темы, такие как нарушение ДРСМД", - заявил он в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он полагает, что шансы на сохранение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности все еще есть.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео объявили о приостановке Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Через шесть месяцев Соединенные Штаты официально перестают быть его участником. В ответ на это решение 2 февраля президент России Владимир Путин также объявил о приостановке Москвой участия в этом соглашении. Он также ориентировал российское внешнеполитическое ведомство не инициировать переговоры по новому договору, а ожидать пока созреют американские партнеры.