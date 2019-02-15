Лукашенко обратился к России за кадрами для развития ряда видов спорта

Эту просьбу Александр Лукашенко сформулировал, сославшись, в частности, на фигурное катание, напомнив, что базы и основные школы в прошлом столетии были исключительно на территории России. Теперь они не только получили дальнейшее развитие, но и превзошли прежний уровень. "В России избыток если не тренеров, то спортсменов точно", - полагает президент.

Он обратил внимание, что многие талантливые спортсмены, которые в РФ на национальном уровне занимают места вне призовой тройки, не имеют возможности участвовать в международных состязаниях. "Поскольку вакансий у нас предостаточно, эти ребята могли бы выступать и за Беларусь", - допускает Лукашенко. Аналогичная позиция была высказана им и относительно тренерской поддержки. "Неплохо было бы, если бы россияне поделились талантами, чтобы поднять этот спорт на соответствующий уровень", - пояснил свою позицию президент РБ. Беларусь также заинтересована в поддержке с российской стороны и в развитии фехтования.

Александр Лукашенко остался очень доволен итогами встречи по гуманитарным проблемам. "Гораздо больше делается в рамках наших отношений, Союзного государства, чем я как президент это себе представлял. Это радует, - поделился он впечатлениями от состоявшегося обсуждения. - Когда слушаешь министров, очень приятно, что они разговаривают на одном языке. Они хорошо понимают друг друга".

Президент России также подчеркнул важность сотрудничества в гуманитарной сфере, которая является фундаментом и основой развития любого общества. "Все, что делается в этой сфере, направлено на человека. Это укрепление человеческого потенциала. Без этого невозможно решать никакие другие задачи, поэтому сегодняшняя встреча имеет очень важное значение", - сказал он.

Владимир Путин предложил провести совместные коллегии белорусских и российских ведомств, курирующих гуманитарные сферы сотрудничества, и определить планы совместной работы на ближайшую и среднесрочную перспективы.

В этот же день оба лидера вместе вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей на сочинской арене "Шайба". Они отправились туда после совещания в образовательном центре "Сириус". Оба президента в красно-белой форме играли за команду "Тигров" против команды "Медведи" в сине-красных свитерах. Владимир Путин - под номером 11, Александр Лукашенко - под номером 1. На лед вышел и сын белорусского лидера - Николай Лукашенко.

Матч проходил без зрителей. За ним наблюдали только журналисты, освещающие сочинскую встречу глав государств. Александр Лукашенко с сыном и ряд других игроков вышли на лед раньше Владимира Путина и отрабатывали броски по воротам. Владимир Путин и Александр Лукашенко не в первый раз вместе выходят на хоккейный лед.

В январе 2014 года там же, в Сочи, напоминает агентство, президенты играли в одной команде "красных" против именитых хоккеистов и чиновников, которые выступали в белых свитерах. За "красных" также играли сразу несколько известных хоккеистов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.