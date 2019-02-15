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15.02.2019 16:01
Рубрика: В мире

Лукашенко отменил поездку в Мюнхен из-за переговоров с Путиным

Текст: Иван Карташов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил запланированную поездку на конференцию по безопасности, которая в пятницу открывается в Мюнхене, из-за переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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Глаз пояснил, что белорусской стороной действительно готовился визит президента страны в столицу Баварии. Но фактически в самый последний момент возникли определенные накладки. "В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным", - пояснил он. Беларусь на этом крупном международном мероприятии будет представлять посол республики в ФРГ Денис Сидоренко.

В ноябре прошлого года председатель Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер пригласил Александра Лукашенко на мероприятие. 16 февраля он должен был принять участие в панельной дискуссии на тему "Отношения Восток - Запад". Компанию ему должны составить президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, а также генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Напомним, что в январе 2011 году белорусскому лидеру был закрыт въезд на территорию Европейского союза.

В мире экс-СССР Беларусь Отношения России и Беларуси
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