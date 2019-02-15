Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Индии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями своему индийскому коллеге - председателю Совета Шатов (верхней палаты) парламента республики Венкайе Найду в связи с терактом, унесшим 45 жизней.

"От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации примите глубокие соболезнования в связи террористическим актом в штате Джамму и Кашмир, повлекшим многочисленные жертвы", - цитирует телеграмму пресс-служба Совфеда.

"Решительно осуждая это чудовищное преступление, твердо уверена в необходимости наращивать координацию совместных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях", - заявила спикер. Она также попросила передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в четверг взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки "Джаиш-е-Мухаммад".