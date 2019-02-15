Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, проходящая 15-17 февраля, была заявлена ее главой Вольфгангом Ишингером как "самая важная и большая" за всю более чем 50-летнюю историю.

Может быть, она и оказалась такой по числу участников (более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов), но, что касается озвученных идей, ничего принципиально нового на ней не прозвучало. Другое дело, что из выступлений было видно: Россию считают серьезным партнером или соперником, с которым необходимо считаться.

В числе главных тем были заявлены: ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии. Выбор предсказуемый. Но, к разочарованию многих собравшихся, по всем этим важнейшим темам оказалось сказано, по крайней мере в первый день конференции, очень мало. А то, что прозвучало, в основном сводилось к констатации существующего положения вещей и заявлений, что с этим необходимо что-то делать.

Говоря о ситуации в Сирии, американский сенатор Линдси Грэм начал со спиритического заявления, что "дух сенатора Маккейна по-прежнему с нами". За десять минут выступления он успел раз пять подчеркнуть свою близость к президенту США Дональду Трампу, а также похвалить действия Америки в борьбе с терроризмом. А вот обсуждение ДРМСД и структуры европейской безопасности оказалось очень размытым.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по теме ДРСМД в очередной раз поставил России ультиматум, заявив, что Россия должна "верифицировано уничтожить свои ракеты" и что "время пошло", имея в виду шесть месяцев до окончательного выхода США из Договора.

Эти же два оратора сошлись во мнении, что НАТО "стало за последние два года сильнее", благодаря в том числе и увеличению отчислений от стран-участников.

Что касается остальных выступающих по этому вопросу, то, например, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, придерживаясь линии немецкой политики, направленной на сотрудничество с Россией, несмотря на политические расхождения, отметила, что "старые ответы око за око не удовлетворяют нас сегодня. Мы должны внимательно рассмотреть набор средств, чтобы убедить РФ сесть за стол переговоров".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон ограничился по вопросу ДРСМД общим заявлением, что "мы должны в случае необходимости применить все возможности".

Европейская структура безопасности, похоже, тоже оказалась не тем вопросом, по которому легко сказать что-то определенное. Генсек НАТО и члены делегации США предсказуемо предлагали поддержать Альянс финансово. Особенно оживленно это поддержал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который заявил, что "надо увеличивать расходы, увеличивать уровень оперативной совместимости, чтобы более эффективно действовать под началом НАТО". Остальные в целом признали, что это надо сделать, и что защита - это важно, но энтузиазма в их словах заметно не было.

Вообще складывается впечатление, что участники конференции оказались дезориентированы в меняющемся мире и что они цепляются за угрозу со стороны России. А то, что таковая существует, принимается на веру как данность. Россию Запад опасался и при царе, и при СССР, и это стало стереотипом. Все же остальное в мире изменяется, меняется сама мировая архитектура, возникают новые лидеры-популисты, под угрозой границы и межгосударственные союзы, и неясно, что с этим делать. Поэтому лучше обвинять Россию, по крайней мере пока, а там, глядишь, что-то и прояснится.

Свой вклад внесла и Украина, причем за счет передергивания фактов. Как написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "Мюнхенская конференция началась с обсуждения "Северного потока-2", российско-германского трубопровода по дну Балтийского моря. Хотя на самом деле открывший конференцию Ишингер лишь сказал о множестве проблем, стоящих перед современным миром и о поиске путей их решения.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводил встречу за встречей, общаясь на полях конференции за закрытыми дверями с лидерами разных стран. И, судя по заявлениям российского МИД, эти переговоры носили куда более конструктивный характер, нежели обсуждения на панельных дискуссиях. Так, Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас плодотворно обсудили тот самый "Северный поток-2", на котором устроил самопиар Климкин. Напомним, Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия 13 февраля согласовали поправки к Газовой директиве ЕС, позволяющие достичь компромисса и продолжить воплощение проекта.

Кроме того, Лавров провел встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и еще несколькими политиками, включая генсека НАТО и лидера Курдистана Масуда Барзани.