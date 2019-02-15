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15.02.2019 18:44
Рубрика: В мире

Мюнхенская конференция проходит под усиленным надзором полиции

Текст: Константин Волков (Мюнхен)

Конференция по безопасности, проходящая в Мюнхене 15-17 февраля, началась в отеле Bayerischer Hof. В связи с этим международным мероприятием значительно усилены меры безопасности. Все окрестные кварталы оцеплены полицией, которая пропускает только тех, у кого есть специальные пропуска-бэджи или тех, кто живет в оцепленных кварталах.

На Мюнхенской конференции время Лаврова расписано по минутам

Как рассказал источник "РГ", изначально была информация, что во время конференции попытаются устроить провокацию "желтые жилеты", которые якобы планировали принести коктейли Молотова под видом лимонада. Также была информация о готовящейся акции феминистической группы FEMEN. Как выяснилось позже, FEMEN отказались от намерения устроить очередной демарш, поскольку, по их мнению, состав участников недостаточно представителен - в частности, на ней нет президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также других мировых лидеров. Что же касается "желтых жилетов", то дальнейшей информации об их намерениях пока нет.

Тем не менее полиция тщательно проверяет все критические точки в районе отеля. В самом отеле передвижение для всех, кто не входит в состав официальных делегаций, крайне ограничено. Например, журналисты могут зайти в здание или выйти из него только в сопровождении представителя спецслужб.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии.

Эксперты Мюнхенской конференции: Мир вступил в новую эпоху противостояния

В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Как отметил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, нынешняя конференция должна стать самой важной и масштабной за свою более чем 50-летнюю историю.

В мире Европа Германия
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