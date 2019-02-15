Мюнхенская конференция проходит под усиленным надзором полиции

Конференция по безопасности, проходящая в Мюнхене 15-17 февраля, началась в отеле Bayerischer Hof. В связи с этим международным мероприятием значительно усилены меры безопасности. Все окрестные кварталы оцеплены полицией, которая пропускает только тех, у кого есть специальные пропуска-бэджи или тех, кто живет в оцепленных кварталах.

Как рассказал источник "РГ", изначально была информация, что во время конференции попытаются устроить провокацию "желтые жилеты", которые якобы планировали принести коктейли Молотова под видом лимонада. Также была информация о готовящейся акции феминистической группы FEMEN. Как выяснилось позже, FEMEN отказались от намерения устроить очередной демарш, поскольку, по их мнению, состав участников недостаточно представителен - в частности, на ней нет президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также других мировых лидеров. Что же касается "желтых жилетов", то дальнейшей информации об их намерениях пока нет.

Тем не менее полиция тщательно проверяет все критические точки в районе отеля. В самом отеле передвижение для всех, кто не входит в состав официальных делегаций, крайне ограничено. Например, журналисты могут зайти в здание или выйти из него только в сопровождении представителя спецслужб.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии.

В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Как отметил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, нынешняя конференция должна стать самой важной и масштабной за свою более чем 50-летнюю историю.