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15.02.2019 16:55
Рубрика: Культура

Музыкальную программу ГМИИ им. А.С.Пушкина посвятят Великобритании

Текст: Кристина Рябкова
В 2019 году Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина завершит тематический цикл "Годы странствий Святослава Рихтера" проектом, посвященным музыкальной культуре Австрии и Германии.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера - одна из площадок ГМИИ им. А.С. Пушкина. Но концерты проходят не только на Бронной, но и в главном здании на Волхонке. Программы на двух площадках разные: если музыкальные вечера в Мемориальной квартире будут посвящены Австрии и Германии, то в главном здании музыкальный фестиваль будет посвящен Великобритании.

Фото: Сергей Куксин
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"2019 год мы решили сделать годом любви к Великобритании", - прокомментировала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак. "Это очень важная веха в нашей истории, поскольку за окном все складывается несколько безнадежно, нам хочется продемонстрировать, что в человеческой жизни все обстоит иначе. И в этом британские коллеги с нами солидарны". Именно поэтому выставочный сезон будет открыт выставкой Лондонской школы совместно с Галерей Тейт (Лондон).

Также в главном здании пройдут два ключевых музыкальных события: небольшой музыкальный фестиваль, посвященный британской музыке второй половины XX - начала XXI века, и большой фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", состоящий из 14 концертов, также посвященный британской музыке, но уже в другом ракурсе. "Мне бы очень хотелось, чтобы современная британская музыка тоже звучала. Чтобы живое искусство соседствовало в нашем здании с искусством традиционным", - заключила Марина Лошак. Отдел музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина был создан в 1999 году. Синтез искусств в пространстве музея стал главным вектором развития культуры ХХ века. Мемориальная квартира Святослава Рихтера не кладбище воспоминаний. "Нам бы хотелось, чтобы квартира была наполнена живой эмоцией, чтобы в ней по-прежнему звучала музыка", - подчеркнула директор Пушкинского музея.

Музыкальный сезон 2019 года подарит зрителям множество живых эмоций. Большая и разнообразная музыкальная программа, объявленная Юлией Де-Клерк, заведующей отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина, составлена на основе творческой биографии Рихтера и его воспоминаний. Зритель услышит уникальные сочинения времен Реформации, эпохи барокко, шедевры "венских классиков" (в том числе музыку Гайдна, Моцарта, Бетховена), а также сочинения отдельных композиторов, сыгравших значимую роль в жизни Святослава Рихтера и в немецкой музыкальной культуре в целом.

Фото: Сергей Родионов
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Каждый концерт несет свою идею. А весь концертный цикл "Годы странствий" можно назвать огромным фестивалем. При составлении программы 2019 года была проведена огромная работа с музыкантами. Так зрители смогут услышать переложения некоторых сочинений, премьеры. "Это всегда что-то редкое. То, что должно быть в музее", - прокомментировала программу нового сезона Юлия Де-Клер.

В программе также заявлен кинопоказ фильма Мурнау "Носферату, симфония ужаса" с музыкой Ираиды Юсуповой, специально написанной для этого культового немого фильма, по заказу Гёте-Института. Также в Мемориальной квартире Рихтера пройдет центральная выставка сезона, одной из важных тем которой станет Вагнер, композитор, которого Рихтер называл композитором, "написавшим фортепианную музыку".

Справка "РГ"

С подробным перечнем концертов предстоящего музыкального сезона вы можете ознакомиться на официальном сайте Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Культура Музыка Классика РГ-Фото
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