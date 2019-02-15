Песков призвал не обманываться насчет американских санкций

В Кремле прокомментировали сообщения о смягчении законопроекта сенаторов США по санкциям в части российских банков.

"Давайте не будем обманываться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во-первых, есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий, - напомнил он. - Что в них было прописано, всем хорошо известно, и это никуда не делось с повестки дня, эти недружественные проявления".

Говоря о нынешнем законопроекте, Песков заметил, что американские законодатели могут и не разбираться во всех нюансах. "Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют", - пояснил он.

"Очевидно только одно, что речь идет, конечно, в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции и т. п.", - заключил представитель Кремля.