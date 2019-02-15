Песков призвал не обманываться насчет американских санкций

Новости

В России начали принимать заказы на лимузин и седан Aurus 12:08
Кремль: Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Сочи 12:05
Кубань стала лидером в РФ по числу отелей с системой "Все включено" 12:00
В Саратовской области лицеист ранил старшекурсника ножом 11:59
Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы 11:58
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей 11:53
Путин и Абэ не говорили про визы 11:53
Bentley представила самый быстрый в мире внедорожник 11:52
Синоптики предупредили москвичей о гололеде 11:49
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя 11:47
В Уфе стая бродячих собак напала на пятиклассника 11:47
Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации ситуации на Украине 11:44
Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала 11:37
Видео: блогеры выяснили, как опасен сорвавшийся при буксировке фаркоп 11:37
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника 11:35
В Петербурге по факту драки двух мам в детсаду возбудили дело 11:29
В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки 11:24
В Москве у полицейских появятся "умные" очки 11:23
В Башкирии проверят больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры 11:22
В Краснодаре при пожаре в бытовке погиб ребенок 11:20
В Карелии женщину задержали за создание сети наркотайников 11:18
Козак: Цена на бензин не превысит уровень инфляции 11:17
Таможня "Шереметьево" задержала футболиста Дмитрия Тарасова 11:14
Во Владимирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома 11:08
Из квартиры нижегородки вывезли пять грузовиков мусора 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 11:51
Рубрика: Власть

Песков призвал не обманываться насчет американских санкций

Текст: Кира Латухина
В Кремле прокомментировали сообщения о смягчении законопроекта сенаторов США по санкциям в части российских банков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Давайте не будем обманываться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во-первых, есть кодифицированные санкции, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий, - напомнил он. - Что в них было прописано, всем хорошо известно, и это никуда не делось с повестки дня, эти недружественные проявления".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Медведев назвал новую волну санкций из США шизоидной историей

Говоря о нынешнем законопроекте, Песков заметил, что американские законодатели могут и не разбираться во всех нюансах. "Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют", - пояснил он.

"Очевидно только одно, что речь идет, конечно, в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции и т. п.", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Санкции и антисанкции Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве