США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков

Новая версия законопроекта группы сенаторов от Республиканской и Демократической партии о новых антироссийских санкциях предусматривает смягчение ограничительных мер в отношении российских госбанков, сообщает портал издания The Bell.

По оценкам экспертов, изменения, внесенные в законопроект, выглядят довольно существенными. Так, из ключевого пункта о санкциях исчез список конкретных финансовых учреждений, в котором, в том числе, фигурировали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.

В измененном документе предполагается блокировать активы и операции любого российского финансового института, оказавшего правительству России содействие или поддержку для вмешательства в демократический процесс или выборы любой другой страны по версии американских законодателей. При этом окончательное решение по принятию санкций возлагается на президента США.

Напомним, американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес внесли законопроект, который включает в себя санкции против российских банков, новый суверенный долг, инвестиции в сжиженный природный газ, а также политических деятелей и предпринимателей. Документ был предложен к рассмотрению еще в конце прошлого года, однако не набрал нужного количества голосов, пишет Bloomberg.