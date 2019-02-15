Почему автобусы в России так часто попадают в ДТП

Очередная авария с автобусом произошла в пятницу, 15 февраля, в Чувашии. Автобус, перевозивший пять пассажиров выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ. В результате водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter погиб, пятеро его пассажиров были госпитализированы.

Как раз в пятницу Госавтоинспекция опубликовала итоги аварийности с автобусами в прошлом году. Согласно им, количество погибших в ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 17 процентов. Как сообщили в ГИБДД, работа по повышению безопасности пассажиров в течение года проводится на постоянной основе. В рейдах при сплошных проверках автобусов было пресечено более 1,8 миллиона различных нарушений.

В частности, в течение года было выявлено 160 тысяч неисправных автобусов, в том числе 5,7 тысячи с неисправностями тормозной системы или рулевого управления. Также зафиксировано более 3 тысяч нарушений режима труда и отдыха водителей, свыше 32 тысяч - правил использования тахографов, 100 тысяч - правил перевозки пассажиров, 550 тысяч - скоростного режима движения.

553 факта было связано с нарушением правил организованной перевозки групп детей. Выявлено более 2,5 тысячи водителей автобусов, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Наряду с превышением скорости, одним из наиболее распространенных нарушений ПДД среди водителей автобусов стал проезд на запрещающий сигнал светофора, - зафиксировано порядка 40 тысяч таких случаев. Кроме того, зарегистрировано 6,9 тысяч выездов на полосу встречного движения.

В конце прошлого года Госавтоинспекция провела опрос граждан по проблемам безопасности автобусных перевозок. В нем приняли участие более 35 тысяч человек.

Около трети респондентов - 31 процент - назвали главной опасностью нарушение правил водителями автобусов. 26 процентов считают, что на качестве пассажирских перевозок более всего сказывается слабый контроль перевозчиков за предрейсовой готовностью техники и водителей. Отвечая на вопрос, почему пассажиры пользуются услугами нелегальных перевозчиков, 44,5 процента опрошенных отметили, что рисковать своей безопасностью людей заставляет более низкая, чем у официальных перевозчиков, стоимость проезда.

Вместе с тем, как показали результаты опроса, финансовая составляющая далеко не всегда играет в этом вопросе решающую роль. Мнения респондентов разделились практически поровну: 40 процентов признались, что воспользовались бы услугами нелегального перевозчика, зная о его статусе, если это удобнее или выгоднее. Примерно такое же количество респондентов - 38 процентов - ответили на этот вопрос отрицательно, отдав приоритет собственной безопасности.

Отвечая на вопрос, есть ли у респондентов личный опыт пользования услугами нелегальных перевозчиков, как часто приходилось прибегать к таким услугам и насколько при этом важен статус перевозчика, по 18,5 процента опрошенных признались, что прибегать к услугам нелегалов им приходилось часто либо от случая к случаю. 34 процента не задумываются над статусом перевозчика. Около трети респондентов - 29 процентов - занимают принципиальную позицию, отметив, что услугами нелегалов не пользуются вовсе.

Около 38 процентов респондентов выразили готовность сообщать компетентным органам о признаках незаконной предпринимательской деятельности, обнаруженных при выборе перевозчика. 61 процент опрошенных признались, что делать этого не будут.

И наконец, в качестве первоочередных мер для дополнительного обеспечения безопасности пассажирских перевозок большинство опрошенных - 43 процента - назвали необходимость ужесточить борьбу с нелегалами. 35 процентов опрошенных считают, что главное здесь - не допускать к перевозкам недобросовестные организации.

В Госавтоинспекции призывают граждан, которые собираются отправиться в междугородный рейс на автобусе, серьезнее подходить к выбору перевозчика. Безопасность поездки важнее ее стоимости. Прежде всего необходимо обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика, когда он требуется. В случае любых несоответствий следует жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя. Если предприятие не реагирует на жалобы, нужно обратиться в Ространснадзор. На официальном сайте ведомства предусмотрен специальный сервис - сообщения граждан о замеченных недостатках в работе пассажирского транспорта.