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15.02.2019 11:53
Рубрика: Власть

Путин и Абэ не говорили про визы

Текст: Кира Латухина

На переговорах лидеры России и Японии не обсуждали вопрос возможной отмены виз для граждан РФ, но в Кремле приветствуют подобные дискуссии. Тема отмены виз часто поднимается на международных встречах.

Фото: Dr. Igor Smolyar/NOAA/NODC
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"Нет, это не было частью прошедших переговоров. Тема отмены виз часто фигурирует на повестке переговоров с различными государствами", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это то, к чему мы в итоге стремимся, поэтому подобные обсуждения, безусловно, приветствуются и это в русле генеральной линии на развитие отношений", - заключил представитель Кремля.

Ранее японские СМИ написали, что правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан России.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Японии
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