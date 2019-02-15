Путин и Абэ не говорили про визы

На переговорах лидеры России и Японии не обсуждали вопрос возможной отмены виз для граждан РФ, но в Кремле приветствуют подобные дискуссии. Тема отмены виз часто поднимается на международных встречах.

"Нет, это не было частью прошедших переговоров. Тема отмены виз часто фигурирует на повестке переговоров с различными государствами", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это то, к чему мы в итоге стремимся, поэтому подобные обсуждения, безусловно, приветствуются и это в русле генеральной линии на развитие отношений", - заключил представитель Кремля.

Ранее японские СМИ написали, что правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан России.