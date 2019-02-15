Путин и Лукашенко рассказали о будущем Союзного государства

В рамках Союзного государства нужно создавать лучшие условия для будущего России и Беларуси. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Здесь мы должны в спокойном, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам”, - пояснил он.

Лукашенко на вопрос журналистов о возможной проблеме для суверенитета Беларуси в рамках развития Союзного государства ответил, что нет такой проблемы. "Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться - у нас проблемы нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос", - сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко находится в Сочи уже третий день: за это время они с Владимиром Путиным покатались на горных лыжах и провели серию переговоров. В планах также - игра в хоккей.