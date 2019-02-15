Путин присвоил Ковтуну звание Героя России

Участник боевых действий в Афганистане Владимир Ковтун стал Героем России.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в указе президента.

Спецназовец ГРУ Владимир Ковтун обнаружил в Афганистане американский переносной зенитный комплекс "Стингер", была найдена и документация. Это послужило доказательством американского вмешательства в дела Афганистана и поддержки душманов.

Тридцать лет назад был завершен вывод советских войск из Афганистана. В Кремле не стали участвовать в дискуссии о правильности этого решения. "Это не вопрос нашей повестки дня. Нам главное помнить героев, которые выполняли свой интернациональный долг, то, что они должны были выполнять по присяге", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Главное - не забывать этих героев, и их никто не забывает", - заключил он.