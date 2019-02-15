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15.02.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован первый фигурант дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы санкционировал арест Максима Владимирова. Он является генеральным директором "Первого коллекторского бюро".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Руководство крупнейшей инвесткомпании задержано в Москве

Как сообщает РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следователя. Принято решение заключить Владимирова под стражу.

Максим Владимиров является фигурантом дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви. Сегодня стало известно, что Калви задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Кроме него, в уголовном деле об особо крупном мошенничестве фигурируют еще 5 человек. Калви и пяти соучастникам инкриминируется хищение 2,5 млрд рублей. Согласно имеющейся информации, именно через "Первое коллекторское бюро" были похищены средства.

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