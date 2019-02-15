Озвучена причина задержания главы Baring Vostok Майкла Калви

Основателю и управляющему крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и еще пяти соучастникам инкриминируется хищение 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно в пятницу на заседании Басманного районного суда Москвы по избранию меры пресечения для американского топ-менеджера.

На судебном заседании выступил следователь, который в обоснование своего ходатайства о необходимости заключения под стражу Майкла Калви и других фигурантов рассказал о том, что они совершили мошенничество в особо крупном размере, нанеся ущерб в 2,5 миллиарда рублей. По словам следователя, по уголовному делу пока в качестве подозреваемых проходят два иностранца и три гражданина России.

На судебном заседании выяснилось, что одним из фигурантов является генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Именно через это бюро были похищены средства.

Ранее среди фигурантов этого громкого дела назывались директор по инвестициям инвесткомпании Baring Vostok Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

Кроме того, стало известно, что расследованием в отношении руководства Baring Vostok занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России.

Прокомментировали уже задержание своих сотрудников и в компании Baring Vostok.

"Компания подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - сказано в заявлении.

Напомним, инвесткомпания Baring Vostok - одна из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций (работает с 1994 года). Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как интернет-ритэйлер OZON, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", стройкомпания Etalon Group, агрегатор такси Gett, компании "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.