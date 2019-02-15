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15.02.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Озвучена причина задержания главы Baring Vostok Майкла Калви

Текст: Иван Петров
Основателю и управляющему крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и еще пяти соучастникам инкриминируется хищение 2,5 млрд рублей. Об этом стало известно в пятницу на заседании Басманного районного суда Москвы по избранию меры пресечения для американского топ-менеджера.
Майкл Калви. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Майкл Калви. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Майкл Калви. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На судебном заседании выступил следователь, который в обоснование своего ходатайства о необходимости заключения под стражу Майкла Калви и других фигурантов рассказал о том, что они совершили мошенничество в особо крупном размере, нанеся ущерб в 2,5 миллиарда рублей. По словам следователя, по уголовному делу пока в качестве подозреваемых проходят два иностранца и три гражданина России.

На судебном заседании выяснилось, что одним из фигурантов является генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Именно через это бюро были похищены средства.

Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена экстрадировали из Италии

Ранее среди фигурантов этого громкого дела назывались директор по инвестициям инвесткомпании Baring Vostok Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль.

Кроме того, стало известно, что расследованием в отношении руководства Baring Vostok занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ России.

Прокомментировали уже задержание своих сотрудников и в компании Baring Vostok.

"Компания подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - сказано в заявлении.

Напомним, инвесткомпания Baring Vostok - одна из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций (работает с 1994 года). Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как интернет-ритэйлер OZON, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", стройкомпания Etalon Group, агрегатор такси Gett, компании "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.

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